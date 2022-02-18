Университет им. Герцена и Академия образования создадут портрет современного школьника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ) совместно с Российской академией образования создадут портрет современного школьника. Он должен помочь выстраивать образовательный процесс с учетом особенностей современных детей, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

"Мы столкнулись с тем, что у нас нет портрета современного школьника в России. Практически за 30 лет никто таких исследований не проводил. Нам важно посмотреть, как меняется школьник, какими качествами он обладает, какими способностями, когнитивными функциями. Такому популяционному исследованию посвящен проект "Растем в России" - это проект Российской академии образования, который реализуется совместно с нашим университетом", - рассказал он.

По словам ректора, специалисты университета уже провели основные этапы исследования, сейчас они анализируют полученную информацию. "Процессы происходят непростые - это процессы цифровизации, процессы, связанные с расширением спектра ценностных ориентиров в нашем обществе, это проблемы увеличения психологической напряженности в связи с ковидными ограничениями", - отметил Тарасов. Он добавил, что в процессе работы будут затронуты вопросы воспитания и социализации, обеспечения психологической безопасности как детей, так и педагогов.

Ректор подчеркнул, что один из приоритетных проектов университета - подготовка педагогического коллектива "под ключ" также имеет успех. Он был опробован три года назад для школы и детского сада в Ленобласти. "Сегодня с Санкт-Петербургом мы работаем с двумя школами. <...> Мы уже провели встречу в университете с участием вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, мы с ней вместе открывали этот проект для Санкт-Петербурга", - рассказал Тарасов.

По его словам, в течение года вуз реализует мероприятия приуроченные к юбилею университета. В мае РГПУ проведет торжественное мероприятие в честь годовщины со дня основания. "Надеемся и рассчитываем, что будет очень много гостей. Но самое главное, что программа, посвященная 225-летию, рассчитана не только на год, но и на дальнейшую перспективу. Поэтому здесь и научные исследования, и проекты, связанные с воспитанием, социализацией наших студентов, и проекты, связанные с изменением образования, региональное сотрудничество", - отметил Тарасов.

Ректор подчеркнул, что в конце 2021 года министр просвещения РФ поручил РГПУ им. Герцена выполнять роль координатора в модели научно-методического сопровождения 33 педагогических вузов страны, а также региональных систем с целью повышения качества образования.