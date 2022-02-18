Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ снизился до 59,7%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вакцинация первым компонентом проведена в России более 86,6 млн раз, вакцинация полным циклом - свыше 82,6 млн. Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю снизился с 61,9% до 59,7%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла - 82 609 487 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%", - сообщила она.

Кроме того, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, число регионов РФ с коллективным иммунитетом к ковиду выше 80%, снизилось до четырех: он превышает 80% в Севастополе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Мурманской области.

"Уровень коллективного иммунитета в Республике Тыва, ранее входившей в число лидеров, снизился за неделю с 80% до 77,3%", - сообщили в штабе. Отмечается, что в Санкт-Петербурге уровень иммунитета составляет 84,9%, в Карелии - 83,8%, в Севастополе - 82,9%, в Мурманской области - 82,8%.

"Призываю посмотреть на опыт других стран: там, где уровень коллективного иммунитета на высоком уровне, правительства снимают жесткие ограничения и люди скорее возвращаются к привычной жизни. Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода", - добавила Голикова.

Для достижения коллективного иммунитета в России в 80% необходимо провакцинировать свыше 90 млн взрослого населения. В настоящее время число случаев заражения в России с начала пандемии превысило 15 млн.