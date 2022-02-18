В Швеции запретят использовать мобильные телефоны на уроках в школе

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции намерено официально запретить использование мобильных телефонов во время школьных уроков, а также ввести более строгие правила "для мобильных телефонов в классной комнате". Об этом в пятницу сообщает телеканал SVT.

"Частное использование мобильных телефонов во время урока учащимися будет запрещено", - заявила министр по делам школ Лина Аксельссон Кильблом.

Прошлой весной министерство образования приняло национальный план по обеспечению надежного и спокойного учебного процесса. В нем содержится ряд предложений, требующих изменений в Законе о школе.

Так, одним из них является правило, согласно которому ученики могут пользоваться телефонами во время урока только по указанию учителя в учебных целях. Сейчас правительство готовится официально закрепить его.