На севере Таиланда открылось почетное консульство России

БАНГКОК, 18 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия почетного консульства России состоялась в пятницу в городе Чиангмай на севере Таиланда. На мероприятии присутствовали представители министерства иностранных дел, вооруженных сил и полиции королевства.

"В этом году мы отмечаем 125-летие установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией, и открытие нового почетного российского консульства в [одноименной] северной провинции является важным событием для двухсторонних связей", - заявил собравшимся посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. Вместе с тем он заверил, что посольство будет оказывать необходимую поддержку работе почетного консульства в Чиангмае, деятельность которого также распространяется на две соседние провинции - Чианграй и Мехонгсон.

В декабре прошлого года в российском посольстве в Бангкоке состоялось вручение экзекватуры первому почетному консулу РФ в Чиангмае Супакиту Чираванону. Ранее он работал в этой должности на острове Пхукет, где открыто генеральное консульство России. "Для меня большая честь представлять Россию в качестве почетного консула на севере Таиланда, - сказал в свою очередь Чираванон. - Помимо консульских обязанностей, я вижу еще потенциал в продвижении среди россиян севера Таиланда, как туристического направления, который богат историческими и природными достопримечательностями".

В 2022 году отмечается 125-летие установления дипотношений между Таиландом и Россией. Запланировано подписание ряда двусторонних соглашений в различных областях, в том числе торговой, а также в гуманитарной и научно-технической сферах. Кроме того, ожидается проведение различных культурных мероприятий и выставок.