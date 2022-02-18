Петербургский городской суд исключил из реестра иноагентов фонд "Гуманитарное действие"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Петербургский городской суд обязал Минюст исключить из реестра иноагентов некоммерческую организацию "Гуманитарное действие". Об этом ТАСС рассказал официальный представитель этой организации Алексей Лахов.

"Петербургский городской суд обязал Минюст исключить "Гуманитарное действие" из реестра иноагентов. Он удовлетворил нашу жалобу на решение суда первой инстанции, который признал включение нашей организации в перечень НКО законным", - сказал Лахов. Данную информацию ТАСС подтвердили также в Петербургском городском суде. Теперь у Минюста есть 10 дней для подачи жалобы на это решение.

Это первый случай исключения организации, которая имеет иностранное финансирование, из реестра иноагентов по решению суда.

"Гуманитарное действие" занимается бесплатной помощью наркозависимым.