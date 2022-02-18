В Петербурге объявили конкурс на дизайн-проект инфраструктуры раздельного сбора ТКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга запустили конкурс на лучший дизайн-проект системы раздельного сбора отходов. Конкурсные проекты должны будут описывать дизайн мусоровозов, контейнеров, униформы специалистов, рассказал в пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского комитета по природопользованию Александр Герман.

"На сегодняшний день совместно с комитетом по культуре мы запустили конкурс на дизайн-проект, связанный с раздельным сбором мусора. То есть, как будут выглядеть мусоровозы, какая у них будет маркировка, как будут выглядеть контейнеры, что на них будет написано, вплоть до одежды специалистов, которые занимаются раздельным сбором. Мы для себя поставили срок по дизайн-проекту до 15 апреля", - сказал он.

Также предполагается разработка дизайна информационных щитов на контейнерных площадках и листовок.

Как рассказал вице-губернатор города Валерий Пикалев, положения о раздельном сборе отходов будут разработаны в ближайшее время. Их планируется согласовать с общественностью и регоператором города - АО "Невский экологический оператор". Летом регоператор внедрит в городе дуальный способ раздельного сбора, когда в один контейнер собираются сухие отходы - стекло, пластик, бумага - пригодные для вторичной переработки. В другой бак выбрасываются "мокрые" ТКО, например, пищевые отходы. Пофракционный способ, когда стекло, пластик и другие отходы собираются в разные баки, уже запущен.

Ранее пресс-служба регоператора сообщала, что организация представила проект единой для города и Ленинградской области концепции по обращению с ТКО, которая позволит синхронизировать территориальные схемы обращения с отходами города и области, сделать прозрачными транспортные потоки. До 18 февраля все желающие могли отправить в адрес регоператора свои предложения и замечания.