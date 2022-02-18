В Петербурге на 2022 год утвердили выплаты медработникам, пострадавшим от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах работникам государственных медицинских организаций и водителям скорой помощи, заболевшим COVID-19 в ходе исполнения трудовых обязанностей, а также членам их семей. В 2022 году на реализацию выплат выделено более 905 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного.

"Общий объем средств, выделенных из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга на единовременные выплаты в 2022 году, составляет 905 млн 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, осуществление выплат будет производиться медработникам, заболевшим в период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Также установлены положения, по которым единовременную выплату могут получить те, кто заболел в 2021 году, но не получил средства ранее. В прошлом году по 300 тыс. рублей получили более 16,9 тыс. медработников. Семьи 38 умерших медработников получили по 1 млн рублей, по 500 тыс. рублей получили два медработника в связи с инвалидностью из-за коронавирусной инфекции.