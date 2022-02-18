В Москве в "Аптекарском огороде" расцвели первые подснежники

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первые подснежники расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе огорода.

"Первые подснежники в Москве расцвели в нашем "Аптекарском огороде". Найти их можно у главного входа в Теневом саду, так что спешите их увидеть", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на территории "Аптекарского огорода" всего произрастает шесть видов подснежников. Среди них: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский.

"Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в "Аптекарском огороде". Это происходит, потому что тут создан особый микроклимат", - говорится в сообщении.

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.