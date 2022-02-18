Кадровое агентство для контроля занятости мигрантов планируют создать в Калужской области

КАЛУГА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Калужской области, где ввели ряд ограничений в отношении трудовых мигрантов, планируют создать региональное кадровое агентство, задачей которого станет контроль над занятостью иностранцев на предприятиях региона. Это позволит упорядочить процесс их трудоустройства по заявкам компаний, сообщается в пятницу на сайте заксобрания со ссылкой на председателя законодательного собрания региона Геннадия Новосельцева.

"Будет создано на базе, может быть, Центра занятости или Миграционного центра такое кадровое агентство - областная структура, которая будет непосредственно отслеживать, где каждый мигрант находится. То есть от конкретного работодателя [должна поступать] заявка с перечнем специальностей и имен, если выбыл этот сотрудник, он (работодатель - прим. ТАСС) должен подавать информацию, нужно оперативно аннулировать патент, который был выдан, понимать, где этот человек находится", - сказал Новосельцев.

По его словам, такой подход позволит упорядочить процесс трудоустройства мигрантов, обеспечить работодателей региона нужным количеством квалифицированных специалистов. "Речь не идет о том, чтобы полностью избавиться от мигрантов, исключить их пребывание на территории региона. Надо упорядочить этот процесс, обеспечить работодателей необходимым количеством этих людей, специалистов квалифицированных, обеспечить учет. <...> Такое большое количество [мигрантов] это последствие нашего экономического роста, это издержка этого роста", - отметил Новосельцев.

Губернатор Владислав Шапша ранее в интервью ряду СМИ сообщил, что потребность в трудовых мигрантах в регионе составляет около 25 тыс. человек, именно такое их количество занято в промышленности, строительстве, жилищно-коммунальной сфере. Но в 2021 году в Калужскую область приехали порядка 32 тыс. иностранцев, а это больше, чем нужно региону.

В начале февраля Шапша объявил о том, что регион до 2027 года выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Данная мера позволит сократить поток мигрантов в регион. Также решено ввести запрет в 2022 году на привлечение иностранцев по патентам в сферу торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и заведений общепита. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками.

При этом мигранты смогут и дальше работать в промышленности, на стройках и в ЖКХ при условии знания русского языка, законодательства, истории страны. Владельцев сертификатов о знании русского языка, вызывающих подозрения, обяжут передавать документы в отдел внутренних дел, которому предстоит провести проверку их подлинности. Введение в области ограничения на количество выданных мигрантам трудовых патентов поможет удержать баланс на рынке труда.