В Саратовской области особый режим соцучреждений продлили до 25 февраля

ТАСС, 18 февраля. Учреждения социальной поддержки населения Саратовской области продолжат работать по предварительной записи до 25 февраля для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее данное ограничение власти вводили на период с 10 по 18 февраля.

"Особый режим работы в учреждениях социальной поддержки населения области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продлен до 25 февраля включительно. Напомним, особый режим в учреждениях соцзащиты установлен в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области. Прием граждан до 25 февраля осуществляется строго по предварительной записи", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что 23 февраля в учреждениях соцподдержки будет выходным в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 18 февраля, в Саратовской области выявлено более 177,7 тыс. случаев заражения ковидом. Выздоровели более 138 тыс. пациентов, более 5,5 тыс. человек умерли. По данным властей, сейчас на стационарном лечении находятся 2 204 человека, амбулаторно на дому лечатся 31 864 пациента.