Совфед 22 февраля внепланово рассмотрит вопрос об индексации пенсий военным пенсионерам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации проведет внеплановое заседание 22 февраля для рассмотрения закона об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, сообщила пресс-служба палаты.

"Совет Федерации проведет во вторник, 22 февраля, пленарное заседание. Сенаторы рассмотрят закон об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на 8,6%", - говорится в сообщении.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует пресс-служба СФ, индексация пенсий "станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества". "Было поручение президента России, было обращение к парламентариям председателя правительства, где он просил не затягивать с принятием этого несомненно важного для большой части наших граждан закона. Чем раньше мы одобрим этот закон, тем быстрее начнется его реализация, люди получат выплаты. Напомню, что закон имеет обратную силу и действует с 1 января этого года", - уточнила Матвиенко.

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина проиндексировать военные пенсии с 1 января выше уровня инфляции. Как отметил, выступая на пленарном заседании Госдумы, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц, в реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей.

Закон позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и в других силовых структурах - всего около 2,6 млн человек.