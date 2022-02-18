"Уральские авиалинии" с 18 марта запускают рейсы из Самары в Будапешт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 марта запускает прямые рейсы из Самары в Будапешт (Венгрия), сообщается в официальной группе авиаперевозчика во "ВКонтакте".

"Отличная новость для самарцев! Летим прямым рейсом из Самары в Будапешт с 18 марта", - говорится в сообщении. В авиакомпании ТАСС уточнили, что полеты будут выполняться по пятницам на воздушных судах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

По данным с сайта самарского аэропорта Курумоч, прямого авиасообщения между Самарой и Будапештом в настоящее время нет.