Вузы РФ рассчитают потенциал карбонового полигона в Чеченской республике

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чеченский государственный университет (ЧГУ) имени А. А. Кадырова и Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассчитают потенциал создаваемого в Чеченской республике карбонового полигона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"Потенциал карбонового полигона Way Carbon рассчитают по методике поглощения углеродного следа с учетом интенсивности роста типовых растений. Работать над исследованием потенциала полигона будут ученые ЧГУ им. А. А. Кадырова и ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова. Межрегиональное научное сотрудничество стало возможным благодаря созданию нового углеродного консорциума", - говорится в сообщении.

Чеченская Республика является участником программы Минобрнауки России по созданию сети карбоновых полигонов в стране. ЧГУ им. А. А. Кадырова - оператор карбонового полигона по выращиванию и исследованию растений с высоким секвестрационным потенциалом, а также первый и пока единственный полигон в стране, который изучает влияние регенеративного животноводства на секвестрационный потенциал пастбищ и эффективное использование секвестрационных технологий на пастбищах в предгорных и горных районах.

По словам проректора по науке и инновациям ЧГУ им. А. А. Кадырова Магомеда Нахаева, новый сезон работ на карбоновом полигоне будет связан с развитием экспериментальных площадок. В частности, в этом году в рамках сотрудничества с воронежским вузом планируется приступить к апробации экспериментальных сортов тополей и изучить интенсивность роста в климатических условиях Чеченской Республики.

"Предстоящая совместная работа имеет определяющее значение как для развития научной школы плантационного лесовыращивания и лесовосстановления, так и для проведения исследований, необходимых для формирования федеральной углеродной аналитики и организации успешного энергоперехода к экономике с нулевыми выбросами СО2. Воронежская научная школа лесоведения обладает уникальным для России опытом работы в средней полосе и в части проведения лесовосстановления после природных пожаров", - сказал ректор ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова Михаил Драпалюк, слова которого приводятся в сообщении.