Более 80 тыс. человек посетили фестиваль "Снег и лед в Москве"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек посетили международный фестиваль "Снег и лед в Москве" в Парке Горького, который завершается в эти выходные. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В эти выходные завершается международный фестиваль "Снег и лед в Москве", который с большим успехом прошел в Парке Горького. За время работы фестиваль посетили больше 80 тыс. человек. Скульпторы из 7 стран представили более 100 скульптур из льда и снега, а за их созданием можно было наблюдать в режиме реального времени. От России в проекте участвует 23 города", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

В пресс-службе добавили, что фестиваль объединил профессиональных скульпторов из России, Финляндии, Италии, Южной Кореи, США, Узбекистана, Белоруссии. Из российских городов участниками стали Москва, Алексин, Пермь, Нижний Тагил, Александров, Химки, Каргополь, Санкт-Петербург, Ижевск, Сургут, Королев, Тольятти, Вологда, Барнаул, Сочи, Петрозаводск, Якутск, Салехард, Хабаровск, Рязань, Йошкар-Ола, Екатеринбург и Нижний Новгород.

"Сейчас посетители все еще могут увидеть 20 снеговиков, эскизы которых нарисовали дети. В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 1 по 9 января 2022 года ребята нарисовали более 500 открыток и рисунков, а московские дизайнеры выбрали победителей, чьи работы затем появились на площадке "Снег и лед", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль в Москве проходит впервые. Он стартовал 2 января.