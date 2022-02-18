Полпред в УрФО призвал выдворять иностранцев за групповые нарушения правопорядка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев призвал использовать жесткие меры для борьбы с групповыми нарушениями правопорядка и преступлениями, совершенными мигрантами. В частности, выдворять из страны иностранцев с последующим запретом на въезд в РФ.

"Необходимо использовать самые жесткие меры, особенно при борьбе с групповыми нарушениями правопорядка и преступлениями, которые носят общественную опасность - речь идет о выдворении иностранных граждан с последующим запретом на въезд в Россию. Такие вещи надо пресекать сразу же", - сказал Якушев в пятницу на совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах УрФО.

По словам Якушева, для нейтрализации этих угроз на территории округа ведется систематическая скоординированная работа органов власти. Полпред отметил, что недопустимо интерпретировать наведение правопорядка в сфере миграции как "межнациональное противостояние". Всего в миграционной сфере в УрФО по итогам 2021 года было выявлено 60 тыс. правонарушений

В 2021 году на миграционный учет в УрФО поставили почти 900 тыс. иностранных граждан, при этом снято с миграционного учета 750 тыс. Для ведения трудовой деятельности оформлено более трех тыс. разрешений и 133 тыс. патентов. "Необходимо вести систематическую и при этом аккуратную работу с молодым поколением: именно от нас во многом зависит их успешное приобщение к российской жизни и культуре, то есть их успешная интеграция в наше общество", - сказал Якушев.