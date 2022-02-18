Четыре новых вида виз могут ввести для въезда иностранных граждан в Россию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Визы инвестора, специальные визы, обыкновенные медицинские и универсальные визы могут быть введены для въезда иностранных граждан в России. Об этом в пятницу сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Законопроектом упорядочиваются виды виз. На сегодняшний день их 30. Мы сокращаем цели въезда, в частности сохраняются такие визы, как дипломатическая, служебная, транзитная, единая электронная виза, обыкновенная учебная и обыкновенная рабочая. Одновременно вводятся такие новые виды виз, как визы инвестора, специальные визы, обыкновенная медицинская и обыкновенная универсальная, последняя будет выдаваться иностранным гражданам, въезжающим в частных деловых, гуманитарных или туристических целях", - сказала она на заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ.

Казакова отметила, что при этом обыкновенная медицинская виза на срок до одного года будет выдаваться иностранному гражданину, въезжающему в РФ в целях прохождения лечения, а также сопровождающему его лицу на основании приглашения, выданного территориальным органом МВД России по ходатайству медицинской организации. Она добавила, что в принципе в период пандемии эти процедуры въезда на территорию РФ очень себя оправдали, хотя были и злоупотребления такой возможностью въезда в страну.

Начальник главка МВД добавила, что также законопроектом предусмотрено упрощение процедуры получения виз для всех категорий иностранных граждан, которые въезжают в Россию с целью работы. "Предлагается выдача иностранному гражданину обыкновенной рабочей визы сроком до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия, путем выдачи многократной визы, на срок действия заключенного трудового договора, но не более чем на три года для каждого такого продления <…> Обыкновенная рабочая виза будет также выдаваться членам семьи иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в РФ. На сегодняшний день данная преференция только для высококвалифицированных специалистов", - пояснила Казакова.

Также она отметила, что виза может быть однократной, двукратной или многократной, минимальный срок - три месяца и максимальный - до пяти лет.