Самарские власти для лечения пациентов с ковидом дополнительно развернули более 770 коек

САМАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Самарской области дополнительно развернули 774 койки для лечения пациентов с ковидом, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель министра здравоохранения Самарской области - руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко. Власти готовы развернуть еще более 3 тыс. мест.

"Для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 5 600 коек. Доля свободных коек составляет от 15 до 20%. За истекшую неделю развернуто 774 койки", - сказал он.

Сейчас количество резервных мест в Самарской области превышает 3 тыс. В пиковые дни, когда в регионе фиксировался максимальный суточный прирост по числу заболевших, в самарских ковидных госпиталях было открыто около 8,5 тыс. коек. С начала этой недели количество госпитализаций выросло с 227 до 554.

В Самарской области с начала февраля ежедневно фиксируется более 3 тыс. случаев коронавируса. Власти отмечали, что заболеваемость снизилась среди детей и подростков за счет введенных ограничений - дистанционного образования, переноса недельных каникул, запрета на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для детей. При этом заболеваемость выросла среди детей до года на 26%, от одного года до шести лет - на 8,5%, а также в возрастных группах 50-64 лет (рост 21%) и старше 65 лет - на 18%. Что касается профессиональных групп, стали чаще болеть сотрудники сферы ЖКХ, образования, здравоохранения и оказания услуг.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 18 февраля в Самарской области выявлено около 284,7 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили почти 231 тыс. человек, почти 7 тыс. пациентов скончались.