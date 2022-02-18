Дистанционный формат обучения в ульяновских колледжах и техникумах продлили до 27 февраля

ТАСС, 18 февраля. Власти Ульяновской области продлили дистанционный формат обучения в колледжах и техникумах до 27 февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

Студенты профессиональных образовательных организаций региона и школьники перешли на удаленный формат обучения с 31 января.

"В колледжах и техникумах Ульяновской области дистанционный формат обучения продлен до 27 февраля", - отмечается в сообщении.

В общеобразовательных учреждениях с понедельника начнутся весенние каникулы. По словам и.о. министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой, предполагается, что школы и учреждения среднего профессионального образования после 27 февраля вернутся к очной форме обучения.

"Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. За эту неделю во всех учебных заведениях будет проведена дополнительная дезинфекция помещений", - приводятся слова Семеновой в сообщении.

Большая часть мероприятий, запланированных на каникулярный период, будет проводиться в дистанционном формате.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, регион занимает 18 место среди субъектов страны по уровню заражения коронавирусом, но сейчас с осторожностью можно говорить о некоторой стабилизации ситуации и наметившейся тенденции к снижению числа случаев. Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Сурском, Инзенском, Николаевском, Тереньгульском районах Ульяновской области и Заволжском районе города Ульяновска. У 89% пациентов болезнь протекает в легкой форме, у 6,3% - в среднетяжелой форме, у 0,7% - в тяжелой, у 0,8% - в бессимптомной. Большинство жителей с подтвержденным диагнозом отмечают, что заразились в семье или трудовых коллективах.