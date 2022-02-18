Белоруссия и Россия откроют проект "Библиотеки Союзного государства"

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Общественный проект "Библиотеки Союзного государства" реализуют по инициативе Постоянного комитета Союзного государства. Об этом сообщил журналистам в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Это многоплановая, яркая задача, которая будет решена историками, архивистами, литературоведами, которые обратят наши взоры на совместную историю", - отметил госсекретарь.

"Мы говорим о защите исторической памяти, и здесь позиция глав государств неизменна и едина. Мы хотим более подробно рассказать и о партизанском движении на территории Беларуси и европейской части России, более внимательно вернуться к подвигу солдат войны 1812 года. Не забудем и историю Полоцкого княжества и Евфросинии Полоцкой", - пояснил госсекретарь.

Он пригласил белорусских и российских ученых-историков, издателей, литературоведов, архивистов к обсуждению общественного проекта "Библиотеки Союзного государства", который в нынешнем году открывает Постоянный комитет.

"Верим, что нам удастся, опираясь на уникальный опыт гуманитарного блока Национальной академии наук Беларуси, российских ученых, архивистов, сделать так, чтобы каждая книга была событием и поводом для общественного обсуждения", - сказал госсекретарь Союзного государства.