Кабмин осуществит выплату в 10 тыс. рублей беженцам из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина осуществит единовременную выплату по 10 тыс. рублей беженцам из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поручил обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.

"Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тыс. рублей. Средства поступят из резервного фонда [кабмина]", - говорится в сообщении.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей. Пушилин заявил, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.