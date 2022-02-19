Интерьеры Кремля и овальный стол Путина. Как на переговоры влияет пандемийный протокол

Овальный стол, к которому было приковано повышенное внимание во время недавней серии международных встреч президента России Владимира Путина, используется в Кремле более четверти века, как и вся мебель в представительском кабинете главы государства. "Овальный стол используется с 1996 года, он был изготовлен на заказ в Италии", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Она назвала и точные размеры стола: 5 м по длинной стороне, 2,15 м - по короткой. Пресс-секретарь отметила, что этот стол, как и другие предметы интерьера в Кремле, находится на балансе Управления делами президента РФ. В документах он значится как "стол для заседаний, белый левкас, овальный", его появление в кабинете датировано 1 января 1996 года. Протокол на время пандемии В последние недели Путин провел серию переговоров с зарубежными коллегами. Начало бесед традиционно проводилось в представительском кабинете первого корпуса (ранее здание называлось Сенатский дворец) Кремля. Однако из-за повышенных мер безопасности, принятых во время пандемии, собеседники в некоторых случаях располагались на внушительной дистанции друг от друга, занимая кресла в противоположных концах по длинной стороне стола, а не по короткой, как было в прежние годы.

Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, особенности проведения переговоров с иностранными гостями в Кремле связаны с антиковидными правилами в различных государствах. По его словам, в некоторых ситуациях Путин общается с зарубежными коллегами, сидя совсем рядом, перед камином в представительском кабинете, в других случаях переговоры проходят за большим овальным столом. Представитель Кремля пояснял, что "это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами [на ковид]". "Но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние", - отмечал пресс-секретарь. По его словам, если медики разных стран взаимодействуют и производится взаимное тестирование, тогда ограничения снимаются. Песков подчеркивал, что в таком положении дел нет политики, а рассадка не мешает проведению переговоров. Однако расположение участников переговоров вызывает повышенный интерес журналистов. Белый овальный стол стал значимым "действующим лицом" во время встреч Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Кремлевские интерьеры Как рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны, доктор исторических наук Сергей Девятов, представительский кабинет президента оформлен более нарядно и торжественно, чем другие рабочие помещения резиденции. Создавший его в конце XVIII века архитектор Михаил Казаков называл это помещение Овальным залом. Он располагается в самом центре лицевого фасада над главным въездом во двор и служит связующим звеном между двумя частями здания. По замыслу зодчего, это был второй по значению парадный зал Кремля. "Первоначальный интерьер этого зала был в значительной части восстановлен во время реставрационных работ в 1962 году", - отметил Девятов. По его данным, тогда был открыт для обозрения купол, закрытый горизонтальным дощатым перекрытием еще в XIX веке. Специалисты по архивным документам восстановили и первоначальный облик зала, который был сильно искажен переделками в 1824 году. Историк подчеркнул, что реставрационные работы в первом корпусе Кремля проводились в последний раз в конце ХХ века и завершились в декабре 1995 года. "С тех пор ничего ни в интерьере, ни в меблировке не менялось", - констатировал он.

Описание Заседание Совета глав государств СНГ, 28 марта 1997 года © Александр Чумичев/ТАСС

Девятов обратил внимание на то, что реставраторам полностью удалось восстановить исторический облик зала. Так, возвращен "казаковский" цвет стен - бледно-салатовый с белым, по рисункам старых мастеров выполнены три хрустальные люстры и большой малахитовый камин, который украшают бронзовые часы. "В оформлении интерьеров дворцов в XVIII-XIX веках большую роль играла отделка полов. Паркет Овального зала подобен ковру, он набран из десятков различных видов ценных пород дерева", - сказал историк. "В декабре 1995 года после завершения реставрации Сенатского дворца на купол Овального зала была водружена фигура Георгия Победоносца. Это скульптура современных мастеров отца и сына Владимира и Александра Цигаль - точная копия казаковского Георгия Победоносца, установленного на постамент с надписью Le Saint Georges place au-dessus du Senat. Всадник, символизирующий победу добра над злом, находился здесь до 1812 года. Во время наполеоновского нашествия он бесследно исчез", - рассказал Девятов. Памятник, отлитый из бронзы, возвышается над куполом Овального зала и хорошо просматривается со стороны Арсенала и Сенатского сквера. А на самой высокой точке здания - флагштоке над Екатерининским залом - поднят в день инаугурации Бориса Ельцина президентский штандарт. С северной стороны к Овальному залу примыкает приемная представительского кабинета, их соединяют двери, сделанные из темного тонированного дерева и украшенные бронзовыми накладками. Центральными декоративными элементами приемной являются камин и высокое овальное зеркало над ним, в котором отражается вся анфилада парадных помещений, находящихся рядом с представительским кабинетом. Они предназначены для проведения официальных государственных мероприятий и встреч почетных гостей. По словам Девятова, в обстановке помещений на третьем этаже первого корпуса использована мебель, сделанная российскими мастерами из Санкт-Петербурга по восстановленным старинным эскизам.

Описание Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Борис Ельцин во время подписания документов, 28 апреля 1999 года © Александр Сенцов, Александр Чумичев/ТАСС