В Ростовской области создали оперативный штаб в связи с эвакуацией населения из ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области создали оперативный штаб в связи с мерами по эвакуации гражданского населения, которые принимают в соседних Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Губернатором Ростовской области создан штаб в связи с этой ситуацией, он уже начал работать. Ждет от коллег с той стороны (из ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) информацию о количестве людей, чтобы определять места, отведенные для их размещения. Никто не будет брошен, это наши люди", - сказал собеседник агентства.

По словам Водолацкого, прежде всего из ДНР и ЛНР в Ростовскую область эвакуируются дети. "В первую очередь сейчас эвакуируются дети из детских домов, интернатов, они сейчас погружаются в автобусы. У нас достаточно гостиниц в городах области, есть детские лагеря, в том же Неклиновском районе, где есть нормальные условия для детей", - сказал Водолацкий.

Глава ДНР Денис Пушилин в пятницу сообщил, что власти республики организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в РФ в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным реализовать план вторжения на территорию народных республик.