Британцам рекомендовали не ездить в Белоруссию из-за риска боевых действий на Украине

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. МИД Соединенного Королевства рекомендовал британцам воздержаться от поездок в Белоруссию, не имеющих жизненной важности, из-за риска боевых действий в соседней Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Форин оффиса.

"С января 2022 года наращивание сил на границе с Украиной, в том числе в Белоруссии, увеличило риск военной операции. В случае, если военная операция произойдет, наша возможность оказать консульскую поддержку будет ограничена", - сообщается на сайте ведомства.

При этом в ряд городов Белоруссии МИД Великобритании не рекомендованы вообще никакие поездки. Это Ельск, Мозырь, Речица, Лунинец, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.