Москвичей предупредили о дожде с мокрым снегом и усилении ветра до 18 м/с

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Усиление ветра до 18 м/с и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в течение дня в субботу. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"С 9 часов утра с сохранением до конца суток 19 февраля по Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с, дождь и мокрый снег", - сообщает департамент.

Во время непогоды рекомендуется водителям соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Также советуют держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электроприборов. "Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий. В случае необходимости звоните по телефону 101 или 112", - добавили в департаменте.