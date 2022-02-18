В Ростовской области к ближайшее время планируют развернуть ПВР на 10 тыс. мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Пункты временного размещения на 10 тыс. мест будут в ближайшее время развернуты в Ростовской области для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах региона.

"Уже подготовлены ПВР для нескольких тысяч человек. В ближайшее время будут развернуты дополнительные. Их общая вместимость будет рассчитана на 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пунктах временного размещения будет предусмотрено все необходимое.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправится врио главы МЧС Александр Чуприян.