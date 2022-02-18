Работу почти 860 организаций приостанавливали за нарушение эпидмер в Москве в 2021 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Деятельность 858 объектов была приостановлена в 2021 году в Москве из-за нарушения противоэпидемических мер. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам контрольно-надзорной деятельности и мониторинговых проверок за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности привлечено 19 374 юридических лица, индивидуальных предпринимателей и должностных лица. Общая сумма штрафов составила 606,7 миллиона рублей. В случае угрозы здоровью и жизни людей в соответствии с временным запретом деятельности, примененным управлением в досудебном порядке, и по решениям судов приостановлена деятельность 858 объектов", - говорится в публикации.

Там поясняется, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции специалисты управления особое внимание уделяли мерам профилактики COVID-19 в медицинских учреждениях, учебных заведениях, общественном наземном и подземном транспорте, в местах массовых скоплений людей (на спортивных и зрелищных мероприятиях).

"С целью предупреждения нарушений мер профилактики COVID-19 управление тесно взаимодействовало с органами исполнительной власти города Москвы. Проведено около 13 525 мониторинговых мероприятий по контролю соблюдения антиковидных мер, в том числе с департаментом торговли и услуг города Москвы, ОАТИ, Госинспекцией по недвижимости, ГУ МВД России по Москве, с МАДИ и УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой и Линейным отделом МВД России на водном транспорте, в ходе которых нарушения установлены в 3 632 случаях", - сообщается на сайте.