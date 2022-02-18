В СПЧ призвали украинские власти к сдержанности и выполнению минских соглашений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил озабоченность в связи с обострением ситуации на востоке Украины в течение последних суток, призвал украинские власти проявить сдержанность и вернуться к процессу мирного урегулирования путем последовательного выполнения минских соглашений.

"Появившаяся информация о вооруженных провокациях со стороны украинских вооруженных сил в отношении мирных жителей ЛНР и ДНР вызывает самое глубокое беспокойство и выводит на запредельный уровень напряженность, нагнетавшуюся официальным Киевом и странами Запада в течение нескольких месяцев. Столь безответственные действия могут вести к неконтролируемому развитию ситуации, вплоть до начала вооруженного конфликта", - приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Он отметил, что любое военное противостояние чревато масштабными нарушениями прав человека. Прежде всего, под угрозой оказываются жизни детей, женщин, стариков, в т.ч. большого числа российских граждан, проживающих в непризнанных республиках.

"Призываем украинские власти проявить сдержанность и вернуться к процессу мирного урегулирования путем последовательного выполнения минских соглашений. Уверен, что ростовские власти совместно с МЧС России справятся с возможным наплывом беженцев", - заявил Валерий Фадеев.