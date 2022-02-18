Молодежный актив "Единой России" 19 февраля отправится в Ростовскую область

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в субботу, 19 февраля, отправляет первую группу молодежи в Ростовскую область на помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива "Единой России" под руководством заместителя руководителя фракции "Единая Россия", координатора партии по молодежной политике Игоря Кастюкевича", - приводит слова Турчака пресс-служба партии в пятницу.

По его словам, в координации с МЧС РФ они оценят объем необходимой помощи, в первую очередь детям. "Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек", - сообщил Турчак.

В партии добавили, что сводная группа сформирована из представителей "Молодой Гвардии Единой России", Молодежки ОНФ, движения "Мы вместе" и волонтерской роты. В ее состав вошли врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.

Глава ДНР Денис Пушилин в пятницу сообщил, что власти республики организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в РФ в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным реализовать план вторжения на территорию народных республик. Вслед за Донецком об эвакуации объявил и Луганск.