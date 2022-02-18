МВД грозит иностранцам жесткими мерами за нарушение миграционного законодательства России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Жесткие меры, в том числе высылка и запрет въезда в Россию, в отношении иностранных граждан будут приняты в случае нарушения ими миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России по итогам 26-го заседания Совета руководителей миграционных органов государств - участников СНГ (СРМО), которое прошло под председательством первого замминистра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в режиме видео-конференц-связи.

"Председатель Совета ориентировал партнеров на необходимость недопущения вовлечения мигрантов в деструктивные процессы на территориях государств пребывания, повышения уровня подготовки мигрантов до их выезда из стран исхода для осуществления трудовой деятельности, а также предупредил о жестких мерах в отношении иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства, в том числе [за] незаконную трудовую деятельность, вплоть до высылки с территории России и закрытия им въезда", - сказали в пресс-центре.

Участники заседания отметили, что в ситуации осложненного трансграничного перемещения людей, связанной с пандемией коронавируса, повышенного внимания требуют вопросы санитарно-эпидемиологической безопасности, а также новые криминальные вызовы.

"Отдельно рассмотрен вопрос о национальных механизмах регулирования внешней трудовой миграции государств - участников СНГ и об опыте работы их миграционных органов по информированию трудящихся-мигрантов до их выезда для осуществления трудовой деятельности за рубеж в целях повышения их правовой культуры, уважительного отношения к законодательству, языку и культуре страны пребывания", - добавили в пресс-центре.

В мероприятии приняли участие члены Совета и полномочные представители от Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Традиционно в качестве гостей и наблюдателей участвовали представители Туркменистана, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов. По итогам мероприятия подписаны протокол заседания, решения Совета, скорректирован график проведения заседаний на 2022-2024 годы, а также утвержден план работы Совета на 2022 год.

Кроме того, накануне заседания СРМО в режиме видео-конференц-связи представители МВД России приняли участие в двадцать четвертом заседании Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

В ходе встречи состоялся обмен опытом работы по противодействию незаконной миграции в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также принимаемым государствами - участниками СНГ мерам по легализации иностранных граждан, которые не смогли вернуться в государства своей гражданской принадлежности из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.