Регионы России готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР и оказать им помощь

ТАСС, 18 февраля. Власти нескольких регионов России высказали готовность принять и оказать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых планируют вывезти в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

В частности, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разместить людей готовы в Крыму и Севастополе. "Если понадобится, Крым и Севастополь гостеприимны, мы найдем возможность разместить людей, которые в этом нуждаются, - детей, женщин, которым необходимо будет дать кров. Мы были в похожей ситуации", - сказал он в пятницу вечером эфире телеканала "Россия-24".

Власти Челябинской области также сообщили, что готовы разместить у себя в регионе беженцев. "Оперативно Челябинская область, то есть в ближайшее время, готова принять 500 семейных и 100 детей без попечения родителей. Далее готовы наращивать. Нужно подготовиться просто", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства. В Тульской области губернатор Алексей Дюмин поручил направить гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, сообщили в региональном правительстве.

Власти Пензенской области также заявили о готовности принять беженцев из Донбасса, сообщается в официальном Telegram-канале регионального правительства. Во Владимирской области тоже смогут оказать помощь приезжающим в Россию. "Будем готовы оказать любую помощь жителям Донбасса, которые захотят приехать в наш регион", - сообщил ТАСС врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявлял, что готовиться к оказанию помощи беженцам также должны в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Волгоградской и Воронежской областях.

Кроме того, о готовности принять беженцев из Донбасса также заявили в граничащей с Россией Абхазии. В администрации столицы республики сообщили, что уже связались с властями Донецка и Луганска по данному вопросу.

Обострение в Донбассе

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. В МЧС ДНР сообщали, что планируется эвакуировать в Россию около 700 тысяч жителей республики.

По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В первую очередь беженцев готовы принять в Ростовской области, граничащей с Донбассом, для организации работы в область отправится врио главы МЧС России Александр Чуприян.