Архивное управление Курской области к 2024 году оцифрует наиболее востребованные фонды

ТАСС, 18 февраля. Наиболее востребованные фонды архивного управления Курской области будут переведены в электронный вид к 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Продолжается перевод архивных документов в электронный вид. В общий доступ единой информационной системы загружены восемь наиболее востребованных дореволюционных фондов, на очереди - еще два. В год сотрудниками архива сканируется около 1 млн листов. Основной этап оцифровки планируют закончить к 2024 году", - говорится в сообщении.

В госархивах Курской области насчитывается около 2 млн единиц хранения за период со второй половины XVII века и до наших дней. В прошлом году сотрудники архивной службы выполнили 38 тыс. госуслуг.

Начальник архивного управления Наталия Бастрикова отметила, что объем запросов говорит о постоянной востребованности архивных фондов. "Регпрограмма "Развитие архивного дела" позволила переоснастить госархивы и заниматься оцифровкой документов. Сейчас оцифровано 15,5% фондов", - приводит пресс-служба слова Бастриковой.