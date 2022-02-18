Глава ВОЗ заявил о наличии условий для появления более опасного штамма коронавируса

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что сейчас в мире "идеальные условия" для возникновения более заразного и опасного варианта коронавируса. Об этом он заявил в пятницу в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"По сути, [имеющиеся сейчас] условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта", - отметил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм коронавируса вызывает в целом менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению "опасного нарратива о том, что пандемия закончилась". "Но это не так", - констатировал генеральный директор ВОЗ, напомнив, что каждую неделю от ковида в мире умирают около 70 тыс. человек, что системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса является недостаточным.

Вместе с тем, по мнению Гебрейесуса, у мирового сообщества сейчас есть "инструменты и ноу-хау" для того, чтобы покончить с пандемией ковида в 2022 году в качестве "глобальной чрезвычайной ситуации". "Прекращение этой пандемии должно находиться в фокусе нашего внимания", - сказал глава ВОЗ, призвав "усвоить уроки, которым она учит".