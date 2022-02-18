Врио главы МЧС и глава Роспотребнадзора вылетели в Ростовскую область

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Врио главы МЧС России Александр Чуприян с оперативной группой Центрального аппарата ведомства вылетел в Ростов-на-Дону по поручению президента для организации приема прибывающих из ДНР и ЛНР, этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По поручению президента РФ Владимира Путина рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направлена в Ростовскую область для организации приема граждан Донецкой и Луганской республик", - сказали в пресс-службе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова направилась в Ростовскую область для помощи в организации приема прибывающих с Донбасса в составе рабочей группы под руководством врио главы МЧС Александра Чуприяна.

"Для работы в Ростовскую область вылетела Глава Роспотребнадзора А. Ю. Попова, специалисты Минздрава", - сказали в пресс-службе.