Чернобыльскую зону закрыли для туристов

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Чернобыльская зона отчуждения с 19 февраля будет закрыта для туристов по техническим причинам на неопределенный срок. Об этом сообщил в пятницу глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"С 19 февраля чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", - написал он в Facebook.

По его словам, в последнее время, "несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе журналистов".

В свою очередь начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в пятницу правоохранители приняли решение о техническом усилении подразделений, несущих службу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. "Отмечу, что каждый из руководителей полиции Киевской области понимает свою ответственность за безопасность жителей нашего края. Мы продолжаем работать в усиленном режиме, обеспечивать правопорядок, защищать граждан и государство", - написал Небитов в Facebook.

Ранее военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.