Очевидцы сообщают об очереди из желающих выехать у пункта пропуска со стороны ДНР

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пробка длиной 22 км из машин с желающими въехать в РФ образовалась со стороны Донецкой народной республики на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Со стороны республики у пункта пропуска пробка на 22 км", - подтвердил один из жителей республики.

В настоящий момент, по его словам, выехать из ДНР "могут только женщины, дети и мужчины старше 60 лет".

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей. Пушилин заявил, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, прежде всего из ДНР и ЛНР в Ростовскую область эвакуируются дети. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей. В регион летит врио главы МЧС Александр Чуприян.