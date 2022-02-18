В Ингушетии началась российско-французская экспедиция по изучению истории республики

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Международная российско-французская научная экспедиция по изучению истории Ингушетии началась в горном районе республики. В ней принимают участие выпускники французских и бельгийских вузов, написал в своем аккаунте в Instagram руководитель франко-ингушского исследовательского центра Иса Боков.

"В отреставрированном башенном комплексе "Бишт" в горном Джейрахском районе дан старт международной Российско-Французской научной экспедиции по изучению истории Ингушетии в архивах стран Европейского союза. При франко-ингушском центре, образована группа из молодых выпускников французских и бельгийских университетов, для проведения поисковых мероприятий в ходе научной экспедиции. Основной частью программы научной экспедиции будет работа в архивах, университетских библиотеках и национальных музеях, сбор артефактов и исторических документов, книг, фотографий в библиотеках и музеях Европы", - написал Боков.

По его словам, в следующие этапы работы экспедиции входит посещение Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Венгрии и Норвегии для сбора архивных и библиотечных материалов по древней истории Ингушетии.

"Прежде всего, наша научная международная экспедиция положит начало череде научных и культурных проектов во Франции, рассчитанных на 2022 - 2024 годы, приуроченных к празднованию 30-летия возрождения Ингушской государственности в 2022 году, и 100-летнему юбилею образования региона в 2024 году. Со временем, у нас будет создана достаточная база, для подготовки и написания, насыщенного анализом и подтверждающими артефактами научного материала о нашей древней истории. Помимо исследовательской работы, мы будем также презентовать наш культурный и туристический потенциал в странах Европейского союза", - добавил Боков.

Ранее Боков передал в Госархив Ингушетии выкупленные и полученные из фондов Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана музыкальные пластинки с национальными и религиозными хоровыми песнями ингушей 1911-1918 годов, а также компакт-диск с фольклорными ингушскими аудиозаписями 1911 года.