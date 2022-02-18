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Кризис на Украине

Нижегородская область направит 40 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса

В Ростовскую область прибудут два грузовика с продовольствием и товарами первой необходимости

ТАСС, 18 февраля. Нижегородская область направит 40 тонн гуманитарной помощи в Ростовскую область для беженцев с Донбасса, два грузовика повезут продовольствие и товары первой необходимости в субботу. Также в регионе создан оперативный штаб для оценки возможностей по размещению беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина в пятницу.

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"В составе гуманитарного груза - более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Грузовики доставят груз в Ростовскую область, куда везут беженцев из ДНР и ЛНР. Также Нижегородская область готова оказать помощь другим регионам, принимающим жителей этих народных республик, добавили в пресс-службе.

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РоссияКризис на УкраинеНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьРостовская область
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