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Источник: для эвакуированных из ДНР и ЛНР разворачивают палатки возле КПП Матвеев Курган

Беженцев разместят примерно в 300 метрах от пункта пропуска

МАТВЕЕВ КУРГАН /Ростовская область/, 18 февраля. / ТАСС/. Палатки для размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР людей разворачивают возле пункта пропуска Матвеев Курган.

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Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в администрации Матвеево-Курганского района.

"Палатки для размещения беженцев, прибывших из Донецкой и Луганской республик, разворачивают вблизи пункта пропуска Матвеев Курган, примерно в 300 метрах от пункта пропуска", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, на какое количество людей рассчитаны палатки. Он отметил, что они предназначены для тех, кто прибудет позже. Группы, которые прибыли вечером в пятницу, будут отправлены в ближайшее время автобусами в стационарные пункты временного размещения.

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