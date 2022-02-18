Источник: для эвакуированных из ДНР и ЛНР разворачивают палатки возле КПП Матвеев Курган

МАТВЕЕВ КУРГАН /Ростовская область/, 18 февраля. / ТАСС/. Палатки для размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР людей разворачивают возле пункта пропуска Матвеев Курган.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в администрации Матвеево-Курганского района.

"Палатки для размещения беженцев, прибывших из Донецкой и Луганской республик, разворачивают вблизи пункта пропуска Матвеев Курган, примерно в 300 метрах от пункта пропуска", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, на какое количество людей рассчитаны палатки. Он отметил, что они предназначены для тех, кто прибудет позже. Группы, которые прибыли вечером в пятницу, будут отправлены в ближайшее время автобусами в стационарные пункты временного размещения.