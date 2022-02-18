Роспотребнадзор уделит особое внимание организации питания беженцев в Ростовской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вылетевшая в Ростовскую область для организации помощи беженцам из Донбасса, особое внимание уделит организации безопасного питания, особенно детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Ростовскую область для координационной и методический помощи при организации размещения в ПВР [пункты временного размещения]. Особое внимание будет уделено организации безопасного питания, особенно детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства в Ростовской области работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, а также контролируют своевременное оказание им медицинской помощи.

ДНР и ЛНР на фоне серьезного обострения ситуации объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей, в область отправились врио главы МЧС Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты ведомства также организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с признаками инфекционных заболеваний.

"Специалисты Роспотребнадзора в Ростовской области работают в пунктах пропуска через государственную границу, организуют работу по раннему выявлению и изоляции людей с повышенной температурой, признаками заболеваний, контролируют своевременное оказание им медицинской помощи", - говорится в сообщении.