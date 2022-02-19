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Пандемия COVID-19

Власти Москвы подарили дагестанским медикам 100 тыс. защитных костюмов

Партия уже прибыла и была распределена в медицинских учреждениях республики

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Мэрия Москвы подарила более 100 тыс. защитных костюмов для безопасной работы дагестанских медиков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

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"100 тысяч защитных костюмов для безопасной работы медиков подарены мэрией Москвы здравоохранению Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия защитных костюмов сразу же была распределена в лечебные учреждения городов и районов, где врачи сражаются с коронавирусной инфекцией.

"Поддержка столичной мэрии не ограничивается только СИЗами, также в Дагестан планируется поставка аппаратов ИВЛ. Техника будет предназначена не только для оказания помощи пациентам с COVID-19, но и с другой патологией, в частности, с онкологическими заболеваниями", - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

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РоссияСеверный КавказДагестанПандемия COVID-19
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