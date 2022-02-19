Власти Москвы подарили дагестанским медикам 100 тыс. защитных костюмов

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Мэрия Москвы подарила более 100 тыс. защитных костюмов для безопасной работы дагестанских медиков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

"100 тысяч защитных костюмов для безопасной работы медиков подарены мэрией Москвы здравоохранению Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия защитных костюмов сразу же была распределена в лечебные учреждения городов и районов, где врачи сражаются с коронавирусной инфекцией.

"Поддержка столичной мэрии не ограничивается только СИЗами, также в Дагестан планируется поставка аппаратов ИВЛ. Техника будет предназначена не только для оказания помощи пациентам с COVID-19, но и с другой патологией, в частности, с онкологическими заболеваниями", - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.