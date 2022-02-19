В Думу внесли законопроект о нормах обращения со вторсырьем и его раздельном накоплении

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным ("Единая Россия") внесла на рассмотрение палаты законопроект об обращении со вторичными ресурсами, который в том числе вводит обязанность для граждан обеспечивать раздельный сбор вторсырья, а для компаний - заниматься утилизацией таких ресурсов. Информация о внесении документа размещена в думской электронной базе в пятницу, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы выступили представители всех пяти фракций Госдумы, среди них в том числе депутат фракции КПРФ Олег Лебедев, депутат фракции ЛДПР Евгений Марков, депутат Юрий Григорьев ("Справедливая Россия - За правду"), а также депутат фракции "Новые люди" Георгий Арапов. Поправки предлагается внести в законы "Об отходах производства и потребления" и "Об охране окружающей среды". "Принятие федерального закона позволит обеспечить выполнение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных в указе президента Российской Федерации № 474 от 21 июня 2020 г., в части комфортной и безопасной среды для жизни по созданию "устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, в законе предлагается установить новые понятия "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье", а также положения, "реализация которых обеспечит развитие системы обращения с вторичными ресурсами".

Согласно законопроекту, с 2030 года запрещается захоронение вторичных ресурсов. Документ при этом обязывает граждан обеспечивать раздельные сбор и накопление вторичных ресурсов в местах накопления отходов или в соответствующих пунктах приема вторсырья. Кроме того, проект также обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей самостоятельно заниматься утилизацией вторичных ресурсов или передавать их иным лицам для утилизации.

Побочные продукты производства

Согласно документу, в законе "Об охране окружающей среды" также предлагается добавить новую статью "Требования при обращении с побочными продуктами производства". "Положения данной статьи учитывают существующую практику, когда получаемый в производственной деятельности побочный продукт не является отходом, а используется в качестве сырья в собственном производстве или для потребления в качестве готовой продукции", - указывают авторы инициативы. Так, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается обязать самостоятельно относить вещества и предметы к отходам, либо к побочным продуктам производства вне зависимости от факта включения таких веществ и предметов в федеральный классификационный каталог отходов. Исключение составляют отдельные вещества и предметы, которые включены в перечень правительства РФ.

Согласно документу, складирование побочных продуктов производства должно осуществляться с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды и в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Побочные продукты производства при этом предлагается признавать отходами в случае, если они расположены в объектах размещения отходов, а также если они не используются в качестве сырья в собственном производстве или в течение трех лет не переданы иным лицам в качестве продукции. "Трехлетний срок определен исходя из разумного срока накопления побочных продуктов для целей использования их в производстве или возможности реализации для нужд других производителей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы также указывают, что признание побочных продуктов производства отходами влечет для собственника отходов обязанность исчислить и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Законопроект также устанавливает перечни видов товаров и работ, производство и выполнение которых допускается только с использованием определенной доли вторичных ресурсов в их составе, а также видов продукции, производство и использование которой не допускается, если при этом образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы. Вступление в силу данной нормы предусмотрено с 1 марта 2023 года, "поскольку создание таких перечней требует исследования рынка и технологий производства таких товаров".