Врач: мультисистемный воспалительный синдром чаще бывает у детей, перенесших ковид легко

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Развитие мультисистемного воспалительного синдрома чаще всего угрожает детям, которые перенесли коронавирус в легкой форме. Об этом сообщила ТАСС заместитель главного врача по педиатрии филиала сети медицинских центров Поликлиника.ру Инесса Мисюра.

"Самым грозным последствием недавно перенесенного коронавируса у детей является мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается не так часто. Причем чаще всего болезнь у таких детей протекала в легкой или даже субклинической форме. Возможная причина развития такого состояния может быть связана с гипериммунной реакцией организма на вирус, только отсроченной по времени", - сказала она.

По словам врача, вероятнее всего, МВС у детей - некий аналог цитокинового шторма у взрослых. Однако проявляется он не во время заболевания, а через несколько недель после выздоровления.

В настоящий момент постковидный синдром у детей в основном выражается неврологической симптоматикой: нарушением сна, головными болями, тревожностью. У некоторых также возникает слабость, снижение толерантности к физической нагрузке, заявила Мисюра.

Также уже известны случаи поражения поджелудочной и щитовидной желез, проблем с сердцем и почками, отметила врач терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяна Федосеева. "Коронавирусная инфекция у детей, в том числе вызванная штаммом "омикрон", может привести к совсем недетским последствиям: ухудшение памяти, васкулиты, боли в суставах, проблемы с сердцем и почками, нарушение репродуктивной функции", - заключила она.