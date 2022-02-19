В Италии прошли манифестации старшеклассников

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотни тысяч старшеклассников в более чем 40 городах Италии вышли в пятницу на манифестации с требованием внести изменения в формат проведения выпускных экзаменов, а также обеспечения надлежащих условий труда для совмещающих учебу и работу. Об этом сообщает телеканал TGCOM.

В Турине школьники намеревались прорваться в офис местного представительства объединения промышленников Confindustria, однако были остановлены карабинерами. В результате стычки с подростками пострадали семь сотрудников правоохранительных органов. Глава МВД республики Лучана Ламорджезе выступила с осуждением произошедшего.

В центре Рима в связи с проведением акции были усилены меры безопасности. В частности, полиция ограничила движение на проспекте Императорских форумов, по которому пролегала часть пути манифестантов. По данным агентства ANSA, часть школьников попыталась отклониться от согласованного маршрута и начала забрасывать сотрудников правоохранительных органов яйцами и различными предметами, однако в целом акция в Риме прошла без серьезных инцидентов.