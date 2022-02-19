Волонтер рассказал о помощи жителям ДНР, которые не едут в пункты временного размещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Жителей ДНР, которые после эвакуации из республики приняли решение остановиться в России не в пункте временного размещения, а у родственников, начали отвозить добровольцы. Пока таких жителей немного, сообщил ТАСС один из волонтеров Юрий Мезинов.

"Люди, которые едут в ПВР, должны дождаться автобусов, идти по спискам, чтобы встать на довольствие. Периодичность [движения] автобусов достаточно большая. <…> Мы возим людей, которые едут к родственникам. Сейчас везу людей на вокзал, они уедут к родственникам в Крым, и в Ростов-на-Дону к сестре - девушку с ребенком. Но таких людей немного", - сказал он.

Доброволец уточнил, что в данный момент, по его мнению, необходимо обеспечить на границе пункты обогрева, так как те люди, которых он забрал, простояли на погранпереходе около двух часов. В то же время Мезинов отметил, что представители СМИ и экстренных служб, машины которых стоят вблизи границы, пускают погреться детей.

Также он добавил, что часть эвакуированных жителей республики была направлена на другой пункт пропуска через границу, из-за чего, по его словам, некоторые семьи разделились.

"Из-за <...> усложнения ситуации часть людей отправили через пункт пропуска Новоазовск, сейчас людей отвезу, и поедем семьи воссоединять", - сказал волонтер.