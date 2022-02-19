Гигантские пробки и ночь на границе. Как проходит эвакуация тысяч жителей Донбасса в РФ

МАТВЕЕВ КУРГАН /Ростовская область/, 19 февраля. / ТАСС/. Первые жители ДНР и ЛНР, эвакуированные из-за обострения ситуации в Донбассе, прибыли на территорию России и будут размещены в Ростовской области. Выехать из республик могут только женщины, дети и пожилые люди, многие отказались эвакуироваться вовсе, но несмотря на это очередь к пунктам пропуска растянулась на десятки километров.

В пятницу вечером главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к жителям с объявлением об экстренной эвакуации. Обращения тут же распространяются по СМИ и соцсетям в ДНР, ЛНР и России. Жителям ДНР приходят смски: "Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! Следуйте указаниям, размещенным в теле-, радиосети, СМС <...>, а также полученным от соответствующих специализированных служб города (района)", - и приводятся разъяснения, жителям какого населенного пункта через какое КПП выезжать в РФ.

Некоторые уже привыкли к такой жизни, как, например, сестра нашего корреспондента в Севастополе. "Я пишу сестре в Донецк, прошу ее взять маленькую дочь и ехать ко мне: однушка, но как-нибудь разместимся. Переживаю, что с ними может что-то случиться, но боюсь, что она откажется - когда война на Донбассе началась, она несколько месяцев не соглашалась уезжать в Россию. На что сестра отвечает: "Да, военная сирена по городу, на телефон СМС пришли, но мы не поедем - наездились уже. Надоело, восемь лет так живем; надеемся, что все будет хорошо", - рассказывает она.

В течение последующих нескольких часов в информационном поле появляются истории людей, которые тоже отказываются от эвакуации, - и их множество.

Однако многие все же решились оставить дом. По данным МЧС ДНР, из республики планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей.

Первые автобусы

Первые автобусы с эвакуированными, как передает корреспондент ТАСС, проследовали от границы к пунктам размещения около 22:00 в пятницу. Через пропускные пункты в Россию могут пройти только дети, женщины и пожилые люди; мужчины призывного возраста остаются в Донбассе - их просят присоединиться к ополчению.

Викторию и двух ее детей до КПП "Матвеев Курган" довезли отец и муж, оставили у границы и вернулись домой, защищать родину. Пока ждут автобуса, который отвезет их в пункт размещения, женщина рассказывает, как страшно было во время бомбежек, как поняли, что "в подвалах сидеть не вариант", и решились на эвакуацию, взяв только необходимые вещи.

Одиннадцатилетний Ярослав, который уезжает вместе с мамой и сестрами, вспоминает, как буквально несколько часов назад в городе, где они живут, была воздушная тревога, и "это страшно - не за себя боишься, а за родных".

Его мать Кристина отмечает, что до последнего не собиралась бежать: "У нас старенькая бабушка там осталась, отказалась уезжать. В 2014 году все время там просидела в подвалах и сейчас сказала: "Куда я поеду, это моя земля, мой дом, вывозите детей!" Пока сегодня не завыла сирена, мы еще сомневались, надо ли ехать, может, все наладится. А когда включилась сирена и у меня ребенок кричит из кухни: "Мама, воздух!", а второй бегает без штанишек, а ты ничего не можешь сделать - вот это страшно!"

Пробки и чай на границе

После объявления эвакуации жители Донбасса стали выкладывать в социальные сети ролики, где видны длинные очереди на автозаправочные станции и в банкоматы. Ближе к ночи очереди стали образовываться около границы с РФ.

"С той стороны пробка 22 км, мне сейчас звонили друзья, они стоят в 22 км отсюда. А за ними еще хвост", - делится один из проходящих границу. Другой мужчина рассказывает, что он встречает родителей: уговорил их сегодня приехать к нему, но таксист не может подвезти пенсионеров прямо к КПП - и тем приходится идти пешком некоторое расстояние.

Людей от границы до пунктов размещения отправляют автобусами, когда набирается достаточно большое число эвакуируемых. Около полуночи к КПП подъехали "пазики", куда начали грузиться жители Донбасса. При этом для тех, кто пройдет границу в следующей партии, уже разворачивают пункт обогрева - обещают, что там можно будет согреться, выпить чаю и перекусить.

По словам властей, в Ростовской области при необходимости готовы развернуть до 10 тыс. мест. О готовности принять эвакуированных заявили и власти других субъектов.