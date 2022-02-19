На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Зимний фестиваль "Берингия" открылся на Камчатке двумя гонками на собачьих упряжках - "Елизовский спринт" и Avacha RACE, сообщили ТАСС в оргкомитете гонки.
"В субботу зимний фестиваль "Берингия" открывается в Долине уюта национальным спортивным праздником "Елизовский спринт" и стартом 300-километровой гонки Avacha RACE, которая завершится, предварительно, 23 февраля. 26 февраля состоятся детская гонка "Дюлин", фестиваль зимних видов спорта "Снежный путь" и награждение победителей гонки Avacha RACE ", - сказали организаторы фестиваля.
24 февраля начнется деловой форум "Дальний Восток - зима открытий", 26 февраля фестиваль зимних видов спорта Снежный путь", 4 марта откроется выставка "Сказочная Камчатка" и 6 марта стартует гонка-пролога "Берингии" в селе Эссо. Каюры пройдут по тундре на упряжках 1 000 км.