В пресс-службе ЛДПР заявили, что Жириновский не в курсе анонимных публикаций о нем

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно отдавал поручения по телефону, он не в курсе публикаций о его состоянии, написанных по анонимным источникам. Так ответили ТАСС в пресс-службе фракции ЛДПР на просьбу прокомментировать сообщения о якобы требующейся политику операции.

"Владимир Жириновский недавно по телефону передавал поручения о работе фракции и, увы, ничего не знает о том, что о нем пишут "анонимные источники", - сказал руководитель пресс-службы Александр Дюпин.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что Жириновскому, который ранее попал в больницу из-за коронавируса, требуется операция, но медики ждут, пока его состояние стабилизируется.

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. В понедельник в пресс-службе министерства сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.