В Ростовскую область поступит более 2 млн тестов на ковид для беженцев Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 2 млн экспресс-тестов для тестирования донбасских беженцев на COVID-19 поступит в Ростовскую область.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

На эту тему

Об этом сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

"По предварительной информации, в ближайшие дни к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 млн для экспресс-тестирования", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости для беженцев будет организована вакцинация. Сейчас на складах региона находится более 500 тыс. доз вакцины.