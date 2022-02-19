{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовскую область поступит более 2 млн тестов на ковид для беженцев Донбасса

В случае необходимости для них в регионе будет организована вакцинация от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 2 млн экспресс-тестов для тестирования донбасских беженцев на COVID-19 поступит в Ростовскую область.

На эту тему
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное
ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

Об этом сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

"По предварительной информации, в ближайшие дни к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 млн для экспресс-тестирования", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости для беженцев будет организована вакцинация. Сейчас на складах региона находится более 500 тыс. доз вакцины.

Теги
РоссияКризис на УкраинеРостовская областьПандемия COVID-19
Кризис на Украине
Эвакуированных жителей ДНР разместили в ростовском пансионате "Звезда"
Их обеспечили горячим питанием
Читать полностью