В МЧС ЛНР заявили, что республику покинули 25 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Луганскую народную республику самостоятельно покинули 25 тыс. человек, организованной колонной ЛНР покинут еще порядка 10 тыс. человек. Об этом сообщил на совещании в Ростове-на-Дону глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тыс. человек", - сказал он. Кацавалов уточнил, что эти люди покинули республику не с момента объявления эвакуации. "Сейчас формируется организованная колонна для эвакуации 10 тыс. человек", - сообщил Кацавалов.