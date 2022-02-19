Эвакуированных жителей ДНР разместили в ростовском пансионате "Звезда"

ХУТОР РОЖОК /Ростовская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Пансионат "Звезда" в Неклиновском районе Ростовской области принял более ста жителей Донецкой народной республики (ДНР), эвакуированных в пятницу в связи с обострением ситуации на линии разграничения, сообщает корреспондент ТАСС.

Жители ДНР прибыли в пансионат, расположенный в нескольких десятках км от границы, на автобусах. Их разместили в пансионате, а также обеспечили горячим питанием. Основную часть эвакуированных составили женщины, дети и пожилые люди, некоторые из них добрались до пансионата на своих автомобилях. Несмотря на очередь при оформлении документов, персонал быстро расселил беженцев, завершив размещение к двум часам ночи.

На месте дежурили сотрудники МЧС и полицейские, к месту размещения был организован подвоз питьевой воды.

Как рассказала жительница ДНР Вера, до пункта временного размещения они доехали быстро. "Сколько можно уже терпеть? Восемь лет уже. Мы пережили такие обстрелы, - говорит женщина. - Я не собиралась ехать, но потом думаю - будь, что будет. Дочка, внучка, зять уговорили".

Людей из ДНР также приняли в детском лагере "Котлостроитель" в хуторе Красный Десант. Сюда приехали три автобуса и один микроавтобус с людьми.

Как сообщила в ходе совещания в субботу министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева, власти региона уточнят потребности эвакуированных жителей народных республик. "В настоящий момент разработана форма для всех прибывающих, в том числе мы в этой форме предусмотрели такую позицию, как необходимая потребность каждого человека, потому что понимаем по опыту прошлых лет, что потребность может быть разнообразная, начиная от лекарств, заканчивая самым элементарным, что нужно для обеспечения жизнедеятельности каждого человека", - сказала Елисеева.